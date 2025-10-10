الرياضة

المنتخب السعودي يواصل استعداده للقاء العراق ضمن ملحق تصفيات كأس العالم

صحيفة البلاد      10 أكتوبر 2025
البلاد (جدة)
واصل المنتخب السعودي مساء اليوم برنامجه التدريبي؛ استعدادًا لمواجهة منتخب العراق الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات المجموعة الثانية من الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم (2026م).
وأجرى لاعبو المنتخب حصتهم التدريبية -على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية- تحت إشراف المدير الفني إيرفي رينارد، حيث بدأت الحصة بتمارين الإحماء، تلتها تمارين تكتيكية، قبل أن تُجرى تقسيمة بين مجموعتين على نصف مساحة الملعب، واختُتمت بتمارين الإطالة.
وقد منح المدير الفني لاعبي المنتخب السعودي فترة حرة بعد نهاية الحصة التدريبية، على أن يكون التجمع مجددًا مساء اليوم في مقر المعسكر.
من جهة أخرى، يواصل المنتخب السعودي برنامجه الإعدادي مساء غدٍ السبت، بحصة تدريبية مغلقة تُقام عند الساعة السابعة مساءً على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية.
