الرياض تحتضن بطولة العالم للإطفاء والإنقاذ بمشاركة (22) دولة

البلاد (الرياض)
تستضيف العاصمة الرياض خلال الفترة من (26) أكتوبر إلى (1) نوفمبر القادم بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ، بمشاركة (22) دولة، في حدثٍ يعد من أبرز المنافسات العالمية المتخصصة في هذا المجال.
وتأتي استضافة المملكة لهذه البطولة في إطار مكانتها الرائدة في تنظيم واستضافة الرياضات النوعية على المستوى العالمي، تجسيدًا لدورها المحوري في تعزيز حضورها الدولي وإبراز قدراتها التنظيمية والبشرية في مختلف المجالات، إلى جانب تأكيد التزامها بتطوير منظومة السلامة والوقاية وتعزيز التعاون الدولي في مجالات الإطفاء والإنقاذ.
ويشارك في البطولة كلٌ من: المملكة العربية السعودية، النمسا، أذربيجان، البحرين، بيلاروس، بوركينا فاسو، بلغاريا، الكاميرون، الصين، كوت ديفوار، التشيك، الإمارات، ألمانيا، إيران، قطر، كازاخستان، قيرغيزستان، منغوليا، روسيا، سلوفاكيا، طاجكستان،