الرياضة

الرياض تحتضن بطولة العالم للإطفاء والإنقاذ بمشاركة (22) دولة

صحيفة البلادaccess_time18 / ربيع الآخر / 1447 هـ      10 أكتوبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق
البلاد (الرياض)
تستضيف العاصمة الرياض خلال الفترة من (26) أكتوبر إلى (1) نوفمبر القادم بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ، بمشاركة (22) دولة، في حدثٍ يعد من أبرز المنافسات العالمية المتخصصة في هذا المجال.
وتأتي استضافة المملكة لهذه البطولة في إطار مكانتها الرائدة في تنظيم واستضافة الرياضات النوعية على المستوى العالمي، تجسيدًا لدورها المحوري في تعزيز حضورها الدولي وإبراز قدراتها التنظيمية والبشرية في مختلف المجالات، إلى جانب تأكيد التزامها بتطوير منظومة السلامة والوقاية وتعزيز التعاون الدولي في مجالات الإطفاء والإنقاذ.
ويشارك في البطولة كلٌ من: المملكة العربية السعودية، النمسا، أذربيجان، البحرين، بيلاروس، بوركينا فاسو، بلغاريا، الكاميرون، الصين، كوت ديفوار، التشيك، الإمارات، ألمانيا، إيران، قطر، كازاخستان، قيرغيزستان، منغوليا، روسيا، سلوفاكيا، طاجكستان،
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *