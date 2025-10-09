الرياضة

50 لاعبًا يمثلون المنتخب السعودي لكمال الأجسام في بطولة العالم بالخبر

البلاد (الخبر)
أعلن الاتحاد السعودي لكمال الأجسام، انضمام (50) لاعبًا سيمثلون المنتخب السعودي في بطولة العالم لكمال الأجسام، التي تستضيفها مدينة الخبر خلال الفترة من (28 – 30) نوفمبر المقبل، بمشاركة نخبة من أبطال اللعبة على مستوى العالم.
وأوضح الاتحاد، أن اختيار عناصر المنتخب جاء عقب ختام بطولة النخبة السعودية، التي أقيمت مؤخرًا وشهدت تنافسًا كبيرًا بين نخبة من أبطال المملكة، وقيّمت اللجنة الفنية أداء المشاركين واختارت العناصر الأبرز للمشاركة في المحفل الدولي.
ويخوض الأخضر السعودي منافسات البطولة عبر فئات متعددة، منها: كمال الأجسام، الماسترز، الفيزيك الكلاسيكي، والشباب.
وأكد اتحاد كمال الأجسام، أن هذه المشاركة تأتي ضمن رؤية تطويرية تهدف إلى تمكين الرياضيين السعوديين من المنافسة في كبرى البطولات الدولية، وتمثيل المملكة بما يُجسد تطور رياضة كمال الأجسام محليًا.
