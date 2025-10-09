نجاة رئيس الإكوادور من محاولة اغتيال

البلاد (كيتو)

نجا رئيس الإكوادور دانييل نوبوا من محاولة اغتيال استهدفت موكبه أثناء مروره في مدينة غواياكيل الساحلية، في وقت تشهد فيه البلاد احتجاجات واسعة ضد قرارات حكومته الاقتصادية. ووفق ما أعلنت وزيرة البيئة إيناس مانزانو، فإن نحو 500 متظاهر هاجموا موكب الرئيس بالحجارة وأطلقوا أعيرة نارية باتجاهه، ما أدى إلى إصابة سيارة الرئيس بأضرار واضحة، بينما لم يُصب نوبوا بأذى. وأكدت الوزيرة أن “الرئيس قوي وشجاع، ويواصل عمله كالمعتاد رغم الهجوم”.

وبثّت الحكومة مقطع فيديو يوثق لحظة الاعتداء، حيث يظهر متظاهرون يلوحون بالأعلام ويقذفون سيارات الموكب بالحجارة والطوب، فيما يُسمع صوت مرافقين وهم يصرخون: “غطِّ رأسك!”، بينما تتحطم إحدى نوافذ سيارة الرئيس.

يأتي الهجوم في خضم موجة احتجاجات عنيفة اندلعت بعد إعلان نوبوا الشهر الماضي خفض الدعم الحكومي للوقود، في خطوة قال؛ إنها ستوفّر على الدولة نحو 1.1 مليار دولار، لكنها رفعت أسعار الديزل بشكل كبير في بلد يعاني فيه أكثر من ثلث السكان من الفقر.