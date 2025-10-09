السياسة

نائب وزير الخارجية يستقبل وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق الإغاثة في حالات الطوارئ

واس (الرياض)
استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض مسارات التعاون بين المملكة ومنظمة الأمم المتحدة، وبحث آليات التعاون الدولي في ظل الأزمات الإنسانية والنزاعات الإقليمية والدولية، بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار.

