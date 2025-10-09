مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات و”الألكسو” يوقّعان اتفاقية تعاون ضمن فعاليات يوم المخطوط العربي

البلاد (الرياض)
وقّع مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية اتفاقية تعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، وذلك خلال اللقاء الذي جمع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة المركز، بمعالي المدير العام للمنظمة الدكتور محمد ولد أعمر، بمقر المركز في الرياض، على هامش الاحتفال بيوم المخطوط العربي في دورته الـ 13.
وتهدف الاتفاقية إلى توطيد أواصر التعاون بين الجانبين في مجالات المخطوطات والتراث العربي والإسلامي، والعمل المشترك في نشر المعرفة وخدمة الثقافة العربية، إلى جانب تبادل الخبرات والمعلومات في الميادين العلمية والفكرية ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق رسالة الطرفين في حفظ التراث العربي وصونه وتعزيز الوعي بأهميته, وكذلك التعاون بين الطرفين في مجالات متعددة؛ أبرزها تنفيذ البرامج والأنشطة المشتركة التي تُعنى بالمخطوط العربي، من جمعٍ وصيانةٍ وترميمٍ وفهرسةٍ ونشرٍ وإتاحةٍ إلكترونية، وتشجيع البحث العلمي في هذا المجال، وتيسير تبادل المصورات والوثائق والبيانات بين المؤسستين، بما يسهم في تعزيز المحتوى العلمي وتوسيعه.
وتشمل الاتفاقية التعاون في إعداد وتنظيم المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية وورش العمل والدورات التدريبية المتخصصة، إلى جانب إصدار المنشورات والدوريات العلمية التي تُعنى بالتراث العربي والإسلامي، وبخاصة المخطوطات والدراسات المتعلقة بها.
واتفق الجانبان على تفعيل العمل المشترك في مجال استخدام التقنيات الحديثة في رقمنة المخطوطات وإتاحتها للباحثين، إلى جانب تبادل الخبرات في مجال الترميم اليدوي والميكروبيولوجي، بما يعزز استدامة هذا الإرث الحضاري ويحافظ عليه للأجيال القادمة.
