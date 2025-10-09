متابعات

مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري يقيم لقاءً بمناسبة يوم المعلم

17 / ربيع الآخر / 1447 هـ       9 أكتوبر 2025
البلاد (عرعر)
نظّم مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري بالشراكة مع إدارة التعليم بمنطقة الحدود الشمالية، اليوم، لقاءً حواريًا بمناسبة يوم المعلم تحت عنوان “يوم الوفاء لأهل العطاء”، وذلك على مسرح إدارة التعليم بمدينة عرعر.
وتناول اللقاء إبراز جهود المعلمين والمعلمات في بناء المجتمع وتعزيز قيم الانتماء والحوار الوطني، إلى جانب تسليط الضوء على دور التعليم في تنمية وعي الطلبة وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية الوطنية.
ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري وإدارة التعليم بالمنطقة لتعزيز القيم والمشاركة المجتمعية لبناء الوطن، واستثمار المناسبات الوطنية لترسيخ القيم السعودية الأصيلة التي يحملها المعلمون، والتي تسهم في بناء شخصية الطلاب وتعزيز انتمائهم الوطني.
