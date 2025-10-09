مجلس تنسيقي لمشاريع البنية التحتية في الرياض

البلاد (الرياض)

كشف مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، عن تأسيسه للمجلس التنسيقي للبنية التحتية في منطقة الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التنسيق ورفع مستوى التكامل بين القطاعات المختلفة، واستعراض أداء القطاع وسبل تطويره، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة البنية التحتية في العاصمة.

يأتي تأسيس المجلس برئاسة مركز مشاريع البنية التحتية، وبمشاركة عدد من الجهات الإشرافية والخدمية ومقاولي مشاريع البنية التحتية، إضافةً إلى المختبرات والاستشاريين المعنيين في القطاع، في خطوة تهدف إلى توحيد الجهود، ورفع مستوى التنسيق والمواءمة المبكرة، والإسهام في تحقيق إستراتيجية المركز ومستهدفاته، الرامية للوصول للتنمية الحضرية المتكاملة في منطقة الرياض.

كما يعمل المجلس، على دعم التواصل وتبادل المعلومات بين الجهات ذات العلاقة، ومتابعة تنفيذ المبادرات التطويرية المشتركة، ورفع جودة تنفيذ المشاريع، وتحسين كفاءة التنسيق بين جميع القطاعات، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة في المنطقة. ويمثل تأسيس المجلس، خطوة إستراتيجية نحو ترسيخ حوكمة العمل المشترك، وتكامل الأدوار بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تحقيق بيئة عمرانية متكاملة ومستدامة، تعزز من مكانة العاصمة الرياض وتدعم مسيرة التنمية الوطنية الشاملة.