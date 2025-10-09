مبادرات نوعية للأكاديمية المالية

البلاد (الرياض)

أطلقت الأكاديمية المالية أمس، عددًا من البرامج النوعية المدعومة بالتعاون مع أبرز الجامعات والمعاهد الدولية في مجال المصرفية والتأمين والأوراق المالية. تشمل المبادرات، التي دشنها الرئيس التنفيذي مانع آل خمسان، على هامش فعاليات ملتقى الأكاديمية المالية 2025، مجموعة من البرامج التي تهدف إلى بناء جيل جديد من الرؤساء الماليين القادرين على قيادة مستقبل القطاع، وهي: مبادرة (الرئيس المالي القادم)، وبرنامج رواد الخدمات للشركات، والنخبة في إدارة الأصول، ومستقبل الإعلام المالي السعودي.