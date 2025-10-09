لرفع مستوى الوعي والتعريف بأفضل الممارسات الآمنة.. إطلاق النسخة الـ 5 من حملة التوعية بالأمن السيبراني

البلاد (الرياض)

أطلقت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني أمس، النسخة الخامسة من “الحملة الوطنية للتوعية بالأمن السيبراني”، الهادفة إلى بناء ثقافة سيبرانية عالية تسهم بتعزيز قيم المحافظة على الأمن الوطني، ورفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني لدى مختلف فئات المجتمع، والتعريف بأفضل الممارسات الآمنة في الفضاء السيبراني، وتحقيق التكامل المشترك بين الجهات الوطنية في مجال التوعية السيبرانية لتعزيز الأمن السيبراني في المملكة، وذلك تزامنًا مع الشهر العالمي للتوعية بالأمن السيبراني، الذي يوافق شهر أكتوبر من كل عام. وأوضحت الهيئة أن الحملة الوطنية للتوعية بالأمن السيبراني، تأتي ضمن جهودها ومبادراتها التوعوية التي تنفذها على المستوى الوطني؛ من أجل رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني لدى كافة شرائح المجتمع، حيث تشتمل على تنفيذ مجموعة من الفعاليات والأنشطة التوعوية والبرامج النوعية التي تتمثل في “إطلاق معارض توعوية بالأمن السيبراني في الأماكن العامة، وتنظيم المعرض المتنقل للتوعية بالأمن السيبراني في عدد من الجهات الوطنية. وتركّز الحملة على نشر الوعي بأهمية الأمن السيبراني وتعزيز السلوكيات السيبرانية الآمنة لمختلف الشرائح العمرية في المجتمع عبر مجموعة من المواد التثقيفية، التي تتطرق إلى “التصيد الإلكتروني، وأهمية تفعيل أدوات الحماية من المخاطر السيبرانية، والتحقق الثنائي، والنسخ الاحتياطي، وثبيت التحديثات، والرقابة الأبوية، وكلمات المرور”، وغيرها من الموضوعات التي من شأنها الإسهام في حماية الفرد والمجتمع من المخاطر السيبرانية المتجددة.