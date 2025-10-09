كبد الدعم السريع خسائر فادحة.. الجيش السوداني يستعيد مواقع إستراتيجية بالفاشر

البلاد (الخرطوم)

استعاد الجيش السوداني مواقع دفاعية متقدمة بمدينة الفاشر، مركز ولاية شمال دارفور، بعد معارك عنيفة مع قوات الدعم السريع التي تفرض حصاراً على المدينة منذ مايو 2024.

وقال الجيش في بيان: إن قواته نفذت عمليات خاصة ناجحة تمكنت خلالها من تطهير عدد من المواقع الدفاعية التابعة للدعم السريع في المحور الجنوبي للفاشر، مؤكداً أنها كبّدت خصمها خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات. وأضاف البيان أن القوات استولت على مركبات قتالية بكامل عتادها، فيما دمرت ست مركبات أخرى بينها مصفحات.

وأشار الجيش إلى أن قوات الدعم السريع كانت قد شنت هجوماً على المحور الجنوبي للمدينة، غير أن القوات المسلحة تصدت للهجوم وأحبطته. وتعد الفاشر ذات أهمية إستراتيجية بارزة؛ كونها مركز العمليات الإنسانية الرئيس لولايات دارفور الخمس، كما تمثل السيطرة عليها نقطة تحول ميدانية في مسار الصراع الممتد منذ منتصف أبريل 2023.

يأتي هذا التطور في وقت تراجعت فيه مساحة نفوذ قوات الدعم السريع في ولايات السودان المختلفة، بعد فقدانها السيطرة على العاصمة الخرطوم في أغسطس الماضي، وتقدم الجيش في ولايات النيل الأبيض وشمال كردفان.