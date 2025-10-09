صراع الصدارة في دوري يلو بين” لموشي والمناعي”

شهدت الجولات الأربع الماضية من دوري يلو للمحترفين صراعًا فنيًا قويًا بين مدرّب فريق العلا التونسي يوسف المناعي، ومدرّب فريق الدرعية صبري لموشي.
ويتصدّر العلا جدول الترتيب برصيد 10 نقاط بعد 4 مباريات، حقق خلالها 3 انتصارات، وتعادلًا واحدًا، وسجّل لاعبوه 10 أهداف، فيما استقبلت شباكه هدفًا واحدًا.
في المقابل، يملك فريق الدرعية نفس الرصيد من النقاط، بعدما خاض 4 مباريات فاز في 3ٍ منها، وتعادل في واحدة، مسجّلًا 8 أهداف، ومستقبلًا هدفًا واحدًا أيضًا.
الموقع الرسمي لرابطة اندية الدرجة الأولى للمحترفين سلط الضوء على المدربين ومسيرتهما الفنية خلال السنوات الماضية.
نبدأ بالمدرّب صبري لموشي، تونسي الأصل ويحمل الجنسية الفرنسية، وهو من مواليد 9 نوفمبر 1971.
بدأ مسيرته مع كرة القدم كلاعب في نادي أولمبيك أليس الفرنسي عام 1989، ثم انتقل إلى عدة أندية منها موناكو، وأوكسير في فرنسا، ثم إلى الدوري الإيطالي عبر أندية بارما، وإنتر ميلان، وجنوى، قبل أن يعود إلى الدوري الفرنسي عبر بوابة نادي مرسيليا، انتقل بعدها إلى منطقة الخليج ولعب مع أندية الريان، وأم صلال في قطر.
واختتم مسيرته الكروية في الدوري القطري، ثم انتقل إلى عالم التدريب عبر تدريب منتخب ساحل العاج عام 2012، ووصل به إلى كأس العالم 2014 في البرازيل.
تلا ذلك مشوار تدريبي شمل الجيش القطري، ورين الفرنسي، ونوتنغهام فورست الإنجليزي، والدحيل القطري، قبل أن يبدأ تجربته في كرة القدم السعودية عبر نادي الرياض، وحاليًا يقود نادي الدرعية في دوري يلو.
ويُعتبر المدير الفني لنادي العلا، المدرب التونسي يوسف المناعي، أحد الأسماء الفنية العربية التي تركت بصمة مميزة مع كل فريق يقوده.
وُلد في 6 سبتمبر 1975، وبدأ مسيرته كلاعب في نادي النجم الساحلي عام 1988، ثم شرع في المسار التأهيلي عبر الدورات الرسمية ليحصل على رخصة التدريب (A) من الاتحاديْن الإفريقي والآسيوي.
كما حصل على ماجستير في التصرف الرياضي من جامعة كلود بيرنار بفرنسا، فضلًا عن ذلك حضر دورات تدريبية في أندية عالمية أبرزها بورتسموث الإنجليزي عام 2009، وسامبدوريا الإيطالي عام 2004، وباريس سان جيرمان الفرنسي عام 2002.
بدأ بعدها مسيرته التدريبية في دول مجلس التعاون الخليجي، فقد درّب نادي الاتفاق السعودي عام 2010، وتلاه نادي الشعب الإماراتي عام 2011، ثم نادي الهلال السعودي عام 2012، ونادي العربي الإماراتي عام 2014، ونادي الأهلي البحريني عام 2016، ونادي أهلي دبي عام 2018، ثم نادي القادسية عام 2021، تلاه نادي العدالة عام 2022 الذي تُوّج معه بلقب دوري يلو (درجة الأولى)، ثم درّب نادي أبها عام 2023، وهو حاليًا مدرّب نادي العلا.
وتتجه الأنظار مساء الإثنين 20 أكتوبر 2025 إلى استاد الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة، حيث تُقام قمة الجولة الخامسة من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، والتي تجمع بين العلا والدرعية في صراعٍ مباشرٍ على صدارة الترتيب، وربما فكّ الارتباط النقطي بين الفريقين.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م