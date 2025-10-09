سمو وزير الثقافة يشارك في الاجتماع الـ29 لوزراء الثقافة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

واس (الكويت)
شارك صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة، اليوم، في الاجتماع الـ29 لأصحاب السمو والمعالي وزراء الثقافة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي أُقيم في دولة الكويت -رئيس الدورة الحالية-، بحضور أصحاب السمو والمعالي الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية.
وناقش الاجتماع جملةً من المقترحات والقرارات والرؤى في عددٍ من الموضوعات التي من شأنها دعم مسيرة العمل الثقافي الخليجي المشترك، بالإضافة إلى ما حققته الإستراتيجية الثقافية لدول مجلس التعاون من منجزات ومستهدفات، واستعراض خطط الفعاليات الثقافية المشتركة، وصولًا إلى ما تم من جهودٍ بشأن التعاون المشترك في عددٍ من المجالات الثقافية بين دول المجلس.
ويسعى الاجتماع الـ29 لأصحاب السمو والمعالي وزراء الثقافة بدول المجلس إلى تعزيز الجهود الخليجية في الشأن الثقافي، وتوحيد الرؤى والتطلعات الخليجية في الملفات الدولية المتعلقة بالشأن الثقافي، فضلًا عن توسيع دائرة التعاون الخليجي بالشأن الثقافي مع دول الجوار، والمجتمع العالمي.