رصد شامل للأراضي البيضاء بالرياض

البلاد (الرياض)

أطلق برنامج”الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة” آلية رصد شاملة لجميع الأراضي الواقعة داخل النطاق العمراني بالرياض، مع ربط البيانات بالصكوك والرخص والخدمات البلدية، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات الضخمة.

ويعمل النظام بدقة تتجاوز 85% في تحديد المباني والأراضي الفضاء؛ ما يعزز المتابعة اللحظية والرقابة الميدانية. ودعا البرنامج جميع الملاك إلى تسجيل أراضيهم إلكترونيًا قبل 30 أكتوبر 2025 لتجنب الغرامات التي قد تصل إلى 100% من قيمة الرسم الأساسي، مع التأكيد على أن البدء بالبناء لا يُعفي من التسجيل إلا بإثبات اكتمال المشروع.

ويشمل النظام الأراضي السكنية والتجارية والسكنية التجارية، مع إلزامية سداد الرسوم والغرامات، وإتاحة التظلّم خلال 60 يومًا. كما يمكن الاستفادة من خدمات مركز “إتمام” لتسريع اعتماد المخططات والتراخيص، بما يعزز كفاءة الاستثمار العقاري وتسهيل تطوير الأراضي.