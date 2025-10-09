رئيس مجلس الشورى يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني في إسلام آباد

واس (إسلام آباد)
التقى رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، في العاصمة الباكستانية إسلام آباد, رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير سيد عاصم منير، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها لجمهورية باكستان الإسلامية.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية التاريخية التي تربط المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية وسبل تعزيزها، إضافة إلى مناقشة عددٍ من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء أعضاء مجلس الشورى المرافقون لرئيس المجلس، المهندس خالد بن عبدالله البريك، والدكتورة ابتسام بنت عبدالله الجبير، وأحمد بن عبدالرحمن الوردي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي.