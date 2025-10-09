توفر 10 آلاف وظيفة.. 9 مليارات استثمارات صناعية جديدة

البلاد (الرياض)

شهد القطاع الصناعي في المملكة طفرة ملحوظة خلال يوليو 2025، حيث أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 179 ترخيصًا صناعيًا جديدًا في مختلف مناطق المملكة، بإجمالي استثمارات تجاوز 6.6 مليار ريال، ما يتيح توفير أكثر من 5,500 فرصة وظيفية مباشرة.

وفي إطار تعزيز الإنتاج الصناعي، أوضح تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، أن التشغيل الفعلي بدأ في 133 مصنعًا جديدًا باستثمارات إضافية بلغت 2.3 مليار ريال، لتوفير نحو 4,652 وظيفة؛ ما يعكس استمرار المملكة في دعم نمو الصناعات الوطنية وتوسيع قاعدة التوظيف.

وعلى صعيد تطوير القدرات المحلية، أعلنت الوزارة عن تأسيس جمعية تحفيز الصناعات المحلية غير الربحية، التي تهدف إلى تعزيز كفاءة واستدامة المصانع، وإبراز الفرص الصناعية الواعدة، ودعم المبادرات الوطنية، التي تسهم في رفع جودة الإنتاج وتنويع مصادر الاقتصاد الصناعي في المملكة. تُظهر هذه الجهود التزام الدولة بدعم الاستثمار الصناعي، وخلق بيئة محفزة للنمو الاقتصادي المستدام.

وتعكس هذه المبادرات والإنجازات استمرار المملكة في تعزيز مكانتها الصناعية، وتحقيق أهدافها الاقتصادية الطموحة، من خلال خلق فرص عمل جديدة، وزيادة الاستثمارات، ودعم الابتكار المحلي، ما يسهم في بناء قاعدة صناعية قوية ومستدامة قادرة على مواجهة تحديات المستقبل، وتعزيز النمو الاقتصادي الوطني.