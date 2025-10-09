بتصاميم جديدة للكؤوس والميداليات.. الرياض تحتضن حفل جوائز الاتحاد الآسيوي

البلاد (جدة)

تتجه أنظار عشّاق كرة القدم الآسيوية إلى الرياض، التي تستضيف مساء الخميس المقبل حفل جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في دورته الـ29، برعاية نيوم، وذلك على مسرح مركز الملك فهد الثقافي.

الحدث سيشهد الكشف عن تصاميم جديدة للكؤوس والميداليات، في تحديث هو الأول من نوعه منذ أكثر من 17 عامًا.

وأعلن الاتحاد الآسيوي أن الفائزين في 20 فئة مختلفة سيحصلون على جوائز محدثة بالكامل، مستوحاة من الهوية البصرية الجديدة للاتحاد التي أُطلقت مطلع عام 2025.

الكؤوس الجديدة صُممت يدويًا على يد الحرفيين البريطانيين الشهيرين توماس لايت من لندن، المعروفين بدقتهم العالية في صياغة الذهب والفضة.

ويستوحي التصميم تفاصيله من جوهر العلامة التجارية الجديدة للاتحاد، حيث يحمل الجزء العلوي من الكأس شكل الحرف «A» في إشارة إلى كلمة Asia، بينما يتناغم الشريط المركزي مع شعار الاتحاد الآسيوي في لمسة بصرية تجمع بين الحداثة والتراث الرياضي.

استغرق تطوير التصميم الجديد أربعة أشهر من العمل المتواصل، جرى خلالها إعداد أكثر من 50 نموذجًا مرئيًا قبل الوصول إلى الشكل النهائي الذي يجمع بين الفخامة والدقة الفنية.

ورغم التجديد الشامل، حافظت الكؤوس على هيبتها التاريخية وجودتها العالية التي ارتبطت بالجوائز الأصلية منذ إطلاقها عام 2007.

إلى جانب الكؤوس، أعلن الاتحاد تصميما جديدا لميدالية الماسة الآسيوية، التي تُمنح لأفضل لاعب في القارة.

وتتخذ الميدالية شكل ماسة ثمانية الأضلاع تحمل في مركزها شعار الاتحاد الآسيوي الجديد، وصُنعت في شركة رويال سيلانغور الماليزية، إحدى أبرز الشركات العالمية في صناعة الميداليات.

ويُبرز الشريط الأزرق والذهبي المرافق للميدالية الطابع الفخم للحدث، مع تفاصيل دقيقة في الدبوس الذهبي وماسة مركزية كبيرة تضيف لمسة من البريق والتميّز.

وتتجه الأنظار في الحفل إلى جائزة أفضل لاعب في آسيا 2025، حيث يتنافس سالم الدوسري، قائد الهلال السعودي، مع أكرم عفيف نجم السد القطري، وعارف أيمن مهاجم جوهور دار التعظيم الماليزي، في سباق مثير للفوز بأهم الجوائز الفردية في القارة.

ينطلق الحفل في تمام الثامنة مساءً بتوقيت الرياض، وسيتم بثه مباشرة عبر قناة الاتحاد الآسيوي على يوتيوب والمنصات الرقمية المختلفة، وسط حضور بارز لنجوم اللعبة ومسؤولي الاتحادات الوطنية في آسيا.