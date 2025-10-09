الجزائر تعبر الصومال بثلاثية وتتأهل إلى كأس العالم 2026

حسم منتخب الجزائر تأهله رسميًا إلى نهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، عقب فوزه المستحق على منتخب الصومال بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال.

سجل ثلاثية “محاربي الصحراء” كل من رياض محرز ومحمد الأمين عمورة الذي تألق بإحرازه ثنائية.

ورفع المنتخب الجزائري رصيده إلى 22 نقطة في صدارة مجموعته، ليضمن التأهل المباشر إلى كأس العالم، إذ إن أقصى عدد من النقاط يمكن أن يصل إليه منتخب أوغندا الوصيف هو 21 نقطة، رغم المواجهة المرتقبة بينهما في الجولة الأخيرة من التصفيات.

ويُعد هذا التأهل هو الخامس في تاريخ المنتخب الجزائري إلى نهائيات كأس العالم، بعد مشاركاته السابقة في نسخ 1982، 1986، 2010، و2014، ليعود مجددًا إلى الساحة العالمية ممثلًا للقارة الإفريقية في مونديال 2026.