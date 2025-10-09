السياسة

البرلمان العربي يرحّب باتفاق وقف إطلاق النار في غزة

صحيفة البلادaccess_time17 / ربيع الآخر / 1447 هـ       9 أكتوبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق
البلاد (القاهرة)
رحّب رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وعد ذلك خطوة أساسية نحو إنهاء المعاناة الإنسانية وتحقيق السلام العادل والشامل.
وأشاد بالجهود التي أسهمت في التوصل إلى الاتفاق، خاصة دور مصر وقطر وتركيا، إلى جانب المساعي الأمريكية لإنهاء التصعيد وتعزيز الاستقرار في المنطقة.
ودعا اليماحي إلى الالتزام الكامل ببنود الاتفاق، ووقف الممارسات الإسرائيلية الأحادية، مؤكدًا استمرار دعم البرلمان العربي لحقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة.
