الأردني أدهم مخادمة يدير مواجهة المنتخب السعودي والعراق في الملحق الآسيوي
الأردني أدهم مخادمة يدير مواجهة المنتخب السعودي والعراق في الملحق الآسيوي

17 / ربيع الآخر / 1447 هـ       9 أكتوبر 2025

البلاد (جدة)

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الحكم الأردني المخضرم أدهم مخادمة لإدارة المواجهة المرتقبة بين المنتخب السعودي ونظيره العراقي، ضمن الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتُقام المباراة على ملعب الإنماء بالرياض، في لقاء يُعد من أبرز مباريات هذه الجولة، حيث يطمح الأخضر لمواصلة انطلاقته القوية بعد فوزه المثير على إندونيسيا.

اختيار مخادمة لقيادة هذه المباراة يعكس حرص الاتحاد الآسيوي على تعيين حكام يتمتعون بخبرة واسعة في إدارة المباريات الدولية الكبرى.

يمتلك الحكم الأردني سجلاً مميزًا، حيث أدار العديد من المباريات في بطولات قارية مرموقة، مما يجعله خيارًا مثاليًا لقيادة هذا اللقاء الحاسم.

ويأتي هذا القرار في ظل سعي الاتحاد لضمان إدارة تحكيمية محايدة ومتمرسة للمباريات التي تجمع منتخبات عربية طامحة للتأهل إلى المونديال.

واستهل المنتخب السعودي مشواره في الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026 بفوز مثير بنتيجة 3-2 على إندونيسيا، في مباراة أُقيمت على ملعب الإنماء.

ويُعول الأخضر على دعم جماهيره العريضة في ملعب الإنماء، الذي يُعد معقلًا قويًا للفريق. ومع الأداء الهجومي المميز الذي قدمه اللاعبون في الجولة الأولى، يتطلع المنتخب لتقديم عرض قوي يعكس جاهزيته لتحقيق الهدف الأسمى.

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

