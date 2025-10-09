الأدب الياباني وقصص الأنيمي تطرق أبواب القارئ العربي من بوابة معرض الرياض الدولي للكتاب 2025

البلاد (الرياض)
يُسجّل الأدب الياباني حضورًا متزايدًا في المشهد الثقافي العربي بوصفه جسرًا يربط القارئ العربي بعوالم الشرق الآسيوي الغنية بالرموز والمعاني، إذ يجمع بين العمق الفلسفي، وجمال التفاصيل، ودهشة الحياة اليومية. وفي جولة لـ”واس” في معرض الرياض الدولي للكتاب التقت مؤسس دار منشورات فوجي عبدالله خلف العنزي, الذي أكد أن الإقبال على الأدب الياباني يزداد لما يتميز به من عمق، مبينًا أن القصص اليابانية حصرية، خاصة مع اهتمام القارئ بجودة الترجمة وتنوع المادة والعناوين، وأن الأدب الياباني أقرب لنا في الخليج من الأدب الغربي.
وأوضح أن معرض الرياض الدولي للكتاب لا يكتفي بالنقل، بل يُعيد تشكيل النص الياباني ليحاكي روح القارئ العربي دون أن يفقد نكهته الأصلية، حيث تبرز قصص الأنيمي كإحدى أكثر الإصدارات جذبًا للزوار، ليس فقط بما تقدمه من محتوى أدبي فريد، بل أيضًا بمظهرها البصري اللافت.
وبين زوار معرض الرياض الدولي للكتاب أن ما يقدّمه الأدب الياباني والأنيمي للشباب العربي يمتاز بأسلوب سردي فريد لا يعتمد على الحبكة التقليدية، بل على الإيقاع الداخلي، والتأمل، والرمزية, ويتناول قضايا إنسانية عالمية بأسلوب فلسفي شاعري في حكايا فوجي.