إطلاق مبادرات رقمية مبتكرة في “معرض الرياض الدولي للكتاب 2025”

البلاد (الرياض)
شهد “معرض الرياض الدولي للكتاب 2025” إطلاق عدد من المبادرات التقنية التي تهدف إلى إثراء تجربة الزوار وتعزيز علاقتهم بالقراءة من خلال حلول ذكية، تجمع بين الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية الحديثة، ومنها مبادرة “مساعد القراءة الذكي” التي تتيح للزوار اكتشاف الكتب التي تتناسب تمامًا مع اهتماماتهم وأذواقهم القرائية، وذلك عبر تجربة تفاعلية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، حيث يكتشف القارئ بها شخصيته عبر معرفة اختياراته المفضلة لنوعية الكتب ومجالاتها وذلك باستخدام الذكاء الاصطناعي.
وتبدأ هذه التجربة باستبيان سريع يملؤه الزائر أثناء تجوله في المعرض، يتضمن مجموعة من الأسئلة البسيطة لتحديد الميول القرائية، مثل أنواع الكتب المفضلة هل هي كتب الخيال، الواقعية، أو العلمية، وحجم القراءة المناسب هل هي قصيرة، متوسطة، أو طويلة، وكذا نبرة الكتب الجاذبة هل يفضلها خفيفة أو جادة، سريعة الإيقاع أو التأملية، الملهمة أو العميقة، وهل يفضل الكتب الكلاسيكية أو المعاصرة، والمؤلفين المشهورين أو الجدد.
وبناءً على إجابات الزائر، يقوم المساعد الذكي بتحليل الردود وتقديم ترشيحات مخصصة من الكتب المتوفرة، تشمل اسم المؤلف، وملخصًا موجزًا عن الكتاب، إضافة إلى نسبة التوافق بين اختيارات القارئ والمقترحات المقدمة، كما يمكن للزائر استكشاف الكتب المقترحة بسهولة، والحصول على رمز QR يتيح له تحميل تطبيق “سماوي” كما توفر المنصة تفاصيل النسخ الورقية وموقع توفرها داخل المعرض.
وضمن جهود تطوير صناعة النشر، تم إطلاق خدمة “طباعة الكتب عند الطلب” التي تعتمد على نموذج رقمي يضمن السرعة والكفاءة وتقليل التكاليف، وتطبع الكتب بناء على العدد المطلوب من قبل القارئ، حيث تبدأ العملية برفع الكتاب وتجهيزه رقميًا من قبل الناشر أو المؤلف على المنصة، مع تحديد مواصفات النسخة الورقية المطلوبة كالحجم ونوع التجليد والورق.
وهذا النظام يزيل الحاجة إلى المخزون المسبق ويقضي على مشكلة نفاد الكتب، فيما تتولى “سماوي” مسؤولية تغليف الكتاب وشحنه وتوصيله عالميًا إلى القارئ، ولضمان الجدية لا تتم طباعة أي نسخة إلا بعد وصول طلب شراء فعلي من القارئ عبر المتجر، حيث يتلقى مركز الطباعة الطلب آليًا ويقوم بتنفيذ الطباعة باستخدام تقنيات رقمية عالية الجودة، كما تتيح المنصة للناشرين والمؤلفين متابعة مبيعاتهم وأرباحهم لحظة بلحظة واستلامها شهريًا، مما يوفر حلًا شاملًا وفعالًا لثورة النشر العربي.
وفي إطار تعزيز تجربة القراءة الصوتية، تم إطلاق نظام “قارئ سماوي”، الذي يوفر مكتبة غنية من العناوين العربية المسموعة، مع مجموعة من المميزات المتقدمة مثل التحكم في سرعة السرد، وإضافة الإشارات المرجعية، وميزة وقت النوم (Timer)، إضافة إلى وضع القيادة، وكل ذلك يمنح المستمع خيارات واسعة لتخصيص تجربته السمعية، بما يضمن متعة ومعرفة لا تنقضي.
