ملحق تصفيات المونديال| الأخضر يتغلب على إندونيسيا بثلاثية

محمود العوضي (جدة)
تصوير (زياد القحطاني
نجح الأخضر السعودي في قلب الطاولة على نظيره الإندونيسي، وحقق فوزًا مثيرًا بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة
التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب الإنماء بجدة، ضمن ملحق التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم
2026 بعد مواجهة درامية شهدت تقدمًا مبكرًا لإندونيسيا وردًا قويًا من الأخضر.
في الدقيقة العاشرة، احتسب الحكم ضربة جزاء ضد المنتخب السعودي، بعد مراجعة تقنية الفيديو، ترجمها ديكس
بنجاح في الدقيقة 11 ليمنح إندونيسيا التقدم 1-0 وسط دهشة الجماهير.
لم يستسلم الأخضر، وبدأ الضغط الهجومي من الأطراف والعمق، حتى جاء الرد في الدقيقة 17 عبر صالح أبو الشامات
الذي أطلق تسديدة رائعة من خارج المنطقة عانقت الشباك، معلنًا التعادل 1-1.
تواصل ضغط الأخضر، حتى حصل على ضربة جزاء في الدقيقة 34 بعد مراجعة تقنية الفيديو؛ نتيجة إعاقة فراس
البريكان داخل المنطقة، لينفذها بنفسه بنجاح في الدقيقة 36، مانحًا السعودية التقدم 2-1 قبل نهاية الشوط الأول
الذي انتهى على هذه النتيجة.
مع انطلاق الشوط الثاني، واصل المنتخب السعودي تفوقه النسبي في وسط الميدان، وتمكن فراس البريكان من
تسجيل هدفه الثاني والثالث للأخضر في الدقيقة 62، بعدما تابع تسديدة عبدالله الجوير المرتدة من حارس المرمى
الإندونيسي، لتصبح النتيجة 3-1 لصالح الأخضر.
نجح منتخب إندونيسيا في تقليص الفارق في الدقيقة 89 من ركلة جزاء، لكن العقيدي حارس الأخضر تألق في
اللحظات الحاسمة ليحافظ على انتصار ثمين وضع المنتخب السعودي على مشارف التأهل للمونديال.
إندونيسيا تسجل الهدف الأول#السعودية 0 – 1 #إندونيسياpic.twitter.com/871oQyDvWe#صحيفة_البلاد | #تصفيات_كأس_العالم2026 | #المنتخب_السعودي | #السعودية_اندونيسيا https://t.co/eTT4Slc0EX
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) October 8, 2025
السعودية تدرك التعادل في الدقيقة 17 عبر صالح أبو الشامات#السعودية 1 × 1 #إندونيسياpic.twitter.com/ULWxkaUtX3#صحيفة_البلاد | #تصفيات_كأس_العالم2026 | #المنتخب_السعودي | #السعودية_اندونيسيا
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) October 8, 2025
#البلاد | #معاك_يالاخضر_قدام#فراس_البريكان يسجل الهدف الثاني للمنتخب السعودي من ركلة جزاء في الدقيقة 36.#السعودية 2 × 1 #إندونيسياpic.twitter.com/rW0TR8oORK #صحيفة_البلاد | #تصفيات_كأس_العالم2026 | #المنتخب_السعودي | #السعودية_اندونيسيا
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) October 8, 2025