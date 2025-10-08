مقتل عنصرين من الحرس الثوري بهجوم غرب إيران

البلاد (طهران)

أعلن الحرس الثوري الإيراني، أمس (الثلاثاء)، مقتل اثنين من عناصره وإصابة ثلاثة آخرين في هجوم مسلح استهدف موقعاً تابعاً لقوات “الباسيج” في مدينة سروآباد بمحافظة كردستان شمال غربي البلاد، في أحدث تصعيد أمني تشهده المنطقة.

وذكرت وكالة إيرنا الرسمية أن الهجوم نفذته مجموعة مسلحة معادية للنظام باستخدام قنابل يدوية، ما أدى إلى مقتل كل من علي رضا ولي‌ زاده وأيوب شيري، إضافة إلى إصابة ثلاثة عناصر آخرين جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقالت قيادة حرس بيت المقدس التابعة للحرس الثوري في محافظة كردستان إن الهجوم وقع في منطقة سه‌ راه حزب‌ الله، ووصفت المنفذين بأنهم”إرهابيون مدعومون من قوى الاستكبار العالمي”، في إشارة إلى خصوم إيران الإقليميين والدوليين.

وأضاف البيان أن القوات الأمنية بدأت عملية تمشيط واسعة لملاحقة المنفذين والكشف عن الجهات التي تقف وراء الاعتداء، مؤكداً أن هذه “الاعتداءات الإرهابية لن تثني القوات الإيرانية عن أداء مهامها في حماية أمن واستقرار البلاد”.