سارة بنت بندر تلتقي مدير «الفاو» لبحث سبل التعاون في قطاع التمور

البلاد (روما)

في خطوة إستراتيجية تعكس الدور الريادي للمجلس الدولي للتمور في جهوده العالمية لإبراز التمور غذاءً وصناعة قائمة، ساعيًا إلى تحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتعزيز مكانة هذا القطاع الحيوي في الأسواق الدولية، التقت صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت بندر بن عبدالعزيز، المدير التنفيذي للمجلس الدولي للتمور، بالمدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) شو دونيو، وذلك في مقر المنظمة بالعاصمة الإيطالية روما.

وفي مستهل اللقاء استعرضت سمو الأميرة الدور الذي يضطلع به المجلس الدولي للتمور بوصفه منظمة حكومية دولية مستقلة تُعنى بتطوير قطاع نخيل التمر وتعزيز استدامته وتنافسيته عالميًا، من خلال تنسيق الجهود بين الدول الأعضاء والمنظمات الدولية، ودعم برامج التطوير والإنتاج والتسويق، بما يسهم في رفع جودة التمور وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية.

وبحث الجانبان أوجه التعاون المشترك في ضوء اتفاقية التعاون الموقعة عام 2022م والممتدة حتى عام 2027م، التي تمثل إطارًا قانونيًا لتوحيد الجهود في دعم استدامة وتنافسية قطاع نخيل التمر على المستوى الدولي، كما ناقشا آليات تفعيل الاتفاقية خلال المرحلة المقبلة من خلال تعيين نقاط اتصال رسمية لتنسيق البرامج والمشاريع المشتركة.

وتناولت المباحثات المجالات ذات الأولوية في التعاون، من أبرزها الترويج للتمور غذاءً فائقًا القيمة الغذائية (سوبر فـروت) في الأسواق العالمية، وتبادل البيانات والإحصاءات المتعلقة بالقطاع، وتمكين المرصد الدولي للتمور من الاستفادة من قواعد بيانات الفاو مصدرًا عالميًا موثوقًا، فضلًا عن التعاون في توحيد المواصفات والمعايير الدولية للتمور الطازجة والمصنّعة في إطار هيئة الدستور الغذائي (Codex Alimentarius)، ودعم انضمام المجلس إلى المعاهدة الدولية للحفاظ على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.

وأكد الجانبان أهمية الشراكة بين المجلس الدولي للتمور ومنظمة الفاو بوصفها نموذجًا للتعاون المؤسسي في خدمة التنمية الزراعية، والأمن الغذائي، والتنوع النباتي، مشددين على تكامل الجهود بين الطرفين في تطوير قطاع التمور على المستويين الإقليمي والعالمي.

واختُتم اللقاء بتبادل وثيقة الاتفاقية بين سمو الأميرة والمدير العام لمنظمة الفاو، تأكيدًا لمتانة الشراكة وتطلّع الجانبين إلى تعزيز التعاون المستقبلي المشترك، ويأتي هذا اللقاء ضمن جهود المجلس لتوسيع شراكاته الدولية الهادفة إلى تطوير قطاع التمور عالميًا.