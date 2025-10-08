رسميًا| منتخب مصر يتأهل إلى مونديال 2026

البلاد (القاهرة) نجح المنتخب المصري في حجز بطاقة التأهل لبطولة كأس العالم 2026، عقب التغلب على منتخب جيبوتي، بثلاثة أهداف دون، في الجولة التاسعة من تصفيات أمم إفريقيا المؤهلة لمونديال 2026. الهدف الأول جاء عن طريق إبراهيم عادل في الدقيقة 8 من رأسية قوية، و سجل الهدفين الثاني والثالث محمد صلاح في الدقيقتين 14 و 84. منتخب مصر سيطر بشكل كامل على مجريات المباراة، وفرض السيطرة بشكل كبير، دون رد فعل محسوبة للمنتخب الجيبوتي.

من ناحية أخرى، اقترب النجم المصري محمد صلاح، قائد منتخب مصر والمحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، من تحطيم الرقم القياسي لهدافي المنتخب الوطني عبر التاريخ، بعدما سجل الهدف رقم 61 في مسيرته الدولية مع الفراعنة.

وبات صلاح على بعد 8 أهداف فقط من معادلة الرقم التاريخي المسجل باسم حسام حسن، الهداف التاريخي لمنتخب مصر برصيد 69 هدفًا.

وجاء هدف صلاح الجديد ليعزز مكانته كأحد أبرز نجوم الكرة المصرية والعربية، حيث يواصل قائد المنتخب تحقيق أرقام قياسية على المستويين المحلي والدولي، مؤكدًا قيمته الكبيرة كقائد وهداف للفراعنة.

ويأمل صلاح في مواصلة التألق خلال المباريات المقبلة لمنتخب مصر من أجل كتابة فصل جديد في تاريخه مع الكرة المصرية، واقتناص لقب الهداف التاريخي لمنتخب بلاده.