دمشق و«قسد» تتفقان على وقف فوري لإطلاق النار

البلاد (دمشق)

أعلنت وزارة الدفاع السورية، أمس (الثلاثاء)، عن التوصل إلى اتفاق مع قائد قوات سوريا الديمقراطية «قسد» على وقف فوري وشامل لإطلاق النار في شمال وشرق البلاد. وأفادت الوزارة بأن الوزير مرهف أبو قصرة وقائد «قسد» مظلوم عبدي اتفقا على وقف شامل للعمليات العسكرية في جميع المحاور ونقاط الانتشار، على أن يبدأ تنفيذ الاتفاق على الفور.

وجاء هذا الاتفاق بعد اشتباكات متقطعة خلال الفترة الأخيرة، أبدت مخاوف من تقويض الاتفاق التاريخي الذي أبرم في مارس الماضي بين الحكومة السورية الجديدة وقوات «قسد»، والذي كان يهدف إلى دمج القوات الكردية في مؤسسات الدولة وتهيئة الأرضية لاندماج الهيئات الكردية التي تدير المناطق الواقعة تحت سيطرتها، والتي تشمل نحو ربع مساحة سوريا. ويعكس الاتفاق الجديد رغبة الطرفين في تثبيت الاستقرار ووقف نزيف الدم في مناطق مزقتها الحرب الأهلية المستمرة منذ 14 عامًا، بما يتيح بداية مسار تدريجي لعودة السلطة إلى مناطق الشمال والشرق السوري وإعادة توحيد مؤسسات الدولة تدريجيًا.