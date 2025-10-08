الرياضة

بعد تسلم المملكة علم الاستضافة رسميًّا.. موسم جدة يستضيف بطولة العالم لسباقات الزوارق السريعة الفورمولا1 “جائزة جدة الكبرى 2025”

16 / ربيع الآخر / 1447 هـ       8 أكتوبر 2025

البلاد (جدة)

تستعد مدينة جدة لاستضافة منافسات الجولة الرابعة من بطولة العالم لسباقات (الزوارق السريعة – الفورمولا 1) – جائزة جدة الكبرى – الحدث الرياضي البحري الأضخم عالميًّا، والذي أعلنت لجنة التقويم الوطني لمحافظة جدة عن استضافته خلال الفترة 27 – 29 نوفمبر المقبل.

ومن المقرر أن ينطلق السباق ضمن فعاليات موسم جدة (2025)، وذلك بعد أن تسلم الوفد السعودي مؤخرًا علم البطولة في مراسم خاصة أقيمت في مدينة شنغهاي الصينية، بحضور المؤسس والمنظم الدولي لبطولة العالم لسباقات الزوارق السريعة الفورمولا 1 F1H2O، السيد نيكولو دي سان جيرمانو.

تأتي استضافة موسم جدة لبطولة العالم لسباقات الزوارق السريعة الفورمولا 1 F1H2O “جائزة جدة الكبرى 2025″، بصفتها واحدة من أبرز الفعاليات الرياضية البحرية العالمية، حيث يشارك في منافساتها نخبة من أبطال العالم، في أجواء مليئة بالحماس والتشويق، والفعاليات الترفيهية التي تسهم في إبراز مكانة المملكة كوجهة رياضية عالمية.

تقام فعاليات البطولة على مدار 3 أيام، حيث ترافق منافسات البطولة مجموعة من الفعاليات العالمية، والتي تضم عروضًا موسيقية حية، وعروضًا ترفيهية متنوعة، في تجربة متكاملة، هي الأولى من نوعها على واجهة أبحر الشمالية في مدينة جدة.

يذكر أن أولى جولات بطولة العالم لسباقات الزوارق السريعة الفورمولا 1 F1H2O انطلقت في شهر أغسطس الماضي بمدينة توبا في إندونيسيا، معلنة بداية منافسات البطولة، في حين أقيمت الجولتان الثانية والثالثة في مدينتي شنغهاي وتشنغتشو الصينيتين، قبل أن يستعد أبطال العالم لحط رحالهم في مدينة جدة لمنافسات الجولة الرابعة، ضمن فعاليات موسم جدة 2025.

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

