الاتحاد العربي للجولف يعزّز مكانة البحرين كمحطة محورية في سلسلة الجولف العربية

محمد الجليحي (الرياض)

يستعد النادي الملكي للجولف لاستضافة النسخة السابعة من بطولة البحرين المفتوحة للهواة خلال الفترة من 9 إلى 11 أكتوبر المقبل، بتنظيم الاتحاد البحريني للجولف وبإشراف مباشر من الاتحاد العربي للجولف.

وتُرسّخ بطولة البحرين مكانتها هذا العام كجسر يربط بين البعدين العربي والعالمي، إذ تأتي ضمن سلسلة الجولف العربية (AGS) التي أطلقها الاتحاد العربي للجولف لتمكين المواهب الصاعدة من مسار تنافسي أوضح نحو الاحتراف، فيما يمنح اعتمادها ضمن التصنيف العالمي للهواة (WAGR) اللاعبين فرصة ثمينة لتعزيز ترتيبهم الدولي وترسيخ حضورهم على الساحة العالمية.

ويشارك في البطولة أكثر من مائة لاعب يمثلون مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب لاعبين أجانب مقيمين في المملكة حيث سيتنافسون على مدار ثلاثة أيام بنظام Stroke Play لفئة الأفراد، على أن يحصل الفائز على بطاقة تأهل مباشرة للمشاركة في بطولة البحرين 2026، إضافة إلى اعتبارها محطة تأهيلية رسمية لكأس الملك حمد 2025.

وأكّد الاتحاد العربي للجولف، الذي يواصل لعب دور رئيسي في مسيرة تطوير اللعبة على مستوى المنطقة، أن دعمه لبطولة البحرين يجسّد التزامه بتوسيع قاعدة ممارسة الجولف عربياً، وتعزيز حضور المنتخبات الوطنية في البطولات الإقليمية والدولية، عبر توفير بيئة تنافسية رفيعة المستوى تتيح للاعبين الهواة والمحترفين فرص احتكاك وخبرة تعزز من جاهزيتهم لترسيخ حضورهم على الساحة الدولية.

وانطلقت سلسلة الجولف العربية هذا العام ببداية قوية مع بطولة قطر المفتوحة في فبراير، تلتها بطولة الأرز للجولف التي نظمها الاتحاد اللبناني للجولف بالتعاون مع الاتحاد الإماراتي، ثم انتقلت السلسلة إلى القاهرة لاستضافة بطولة العرب للناشئين والسيدات، والتي شهدت إقامة أول حدث ضمن سلسلة الجولف العربية إلى جانب إطلاق التصنيف العربي للسيدات وفئات الناشئين.

وبعد أن شهدت السلسلة هذا العام محطات ناجحة في كل من الأردن والمغرب، تصل المنافسات إلى مملكة البحرين التي تستضيف النسخة السابعة من بطولة البحرين المفتوحة للهواة، لتستكمل السلسلة مسارها لاحقاً في مصر عبر بطولات السيدات والناشئين للهواة، إلى جانب بطولة الرجال للهواة.

كما ستستضيف المملكة العربية السعودية لاحقًا بطولة العرب للرجال والرواد إلى جانب البطولة السعودية المفتوحة للهواة في الرياض، قبل أن تُختتم المنافسات ببطولة كأس الإمارات وبطولة تونس المفتوحة .

ويُعد النادي الملكي للجولف بموقعه الاستراتيجي في الرفاع وتجهيزاته المتطورة وجهة مثالية تجمع بين مستوى تنظيمي رفيع وتجربة رياضية فريدة، حيث أكّد الاتحاد البحريني للجولف أن التحضيرات تجري وفق أعلى المعايير الدولية لضمان أجواء تنافسية عادلة وتقديم فرصة نوعية للهواة واللاعبين الشباب لإبراز إمكاناتهم والانطلاق نحو مستويات أعلى.

وتحظى بطولة البحرين برعاية مجموعة من الشركاء الرئيسيين، في مقدمتهم شركة يوسف بن أحمد كانو لكزس – Lexus كراعٍ رئيسٍ، إلى جانب مساهمة شركاء آخرين يعكسون التزامهم المتواصل بتعزيز حضور البحرين كوجهة رياضية رائدة ودعم نمو رياضة الجولف على المستويين المحلي والإقليمي.

ومنذ انطلاقها، نجحت بطولة البحرين للهواة في ترسيخ إرث رياضي يوازن بين المنافسة رفيعة المستوى والتواصل المجتمعي، لتصبح اليوم جسراً يرسّخ التعاون الرياضي والثقافي بين الدول العربية، وخطوة متقدمة نحو ترسيخ مكانة الجولف العربي على الساحة العالمية.