الاتحاد السعودي لكرة الطاولة يطلق دوري المحترفين بنسخته الجديدة

البلاد (الرياض)
افتتح الاتحاد السعودي لكرة الطاولة، منافسات دوري جاهز للمحترفين في نسخته الجديدة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة، وصاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وعدد من الشخصيات الرياضية، وذلك في صالة وزارة الرياضة بمدينة الرياض.
وشهد حفل الافتتاح عروضًا استعراضية وترفيهية شارك فيها نخبة من صُنّاع المحتوى والفرق الفنية، وسط أجواء تفاعلية تعكس اهتمام الجمهور المتزايد باللعبة، إلى جانب تكريم أبطال المنتخب السعودي لكرة الطاولة لتحقيقهم (21) ميدالية بجميع الفئات في البطولة العربية.
وأكد سمو الأمير محمد بن عبدالرحمن في كلمته بالحفل، أن انطلاق دوري جاهز للمحترفين يأتي ضمن جهود الاتحاد لتطوير منظومة كرة الطاولة في المملكة، مشيدًا بالدعم اللا محدود الذي تحظى به الرياضة من القيادة الرشيدة – أيدها الله – موضحًا أن الدوري يمثل نقلة نوعية تسهم في رفع مستوى التنافسية، وتوسيع قاعدة الممارسين، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة (2030)، الرامية إلى تعزيز الرياضة مكونًا أساسيًا في نمط الحياة.
وثمن سموه دور الرعاة والداعمين في إنجاح الفعاليات والبطولات الرياضية، متطلعًا لموسم استثنائي يعكس صورة مشرّفة لكرة الطاولة السعودية، ويعزز من حضورها محليًا ودوليًا.