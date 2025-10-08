اختتام الدورة التمهيدية لإعداد المدربين بالاتحاد السعودي للتايكوندو

محمد الجليحي (الرياض)

اختتم الاتحاد السعودي للتايكوندو بالتعاون مع معهد إعداد القادة، اليوم، أعمال الدورة التمهيدية لإعداد مدربي التايكوندو، التي أُقيمت في الرياض – الصالة الخضراء (قاعة المحاضرات)، بمشاركة 40 مدربًا من مختلف مناطق المملكة،

وهدفت الدورة إلى تأهيل المدربين لإدارة التدريب وتطوير الأداء الفني لرياضة التايكوندو، إضافة إلى رفع كفاءتهم في الإعداد البدني والذهني والتعرف على القوانين الحديثة.

وتضمنت الدورة محاضرات علمية وتطبيقية قدمها نخبة من المختصين هم: الدكتور متعب المطرفي، الحكم الدولي محمد خلف الدوسري، خبير البومسي جهاد البحرنه، والمعد البدني الكابتن عبدالله الغنيم، بإشراف رئيس لجنة المدربين الكابتن سامي بن شينان.

وشهدت الدورة حضور الرئيس التنفيذي للاتحاد الأستاذ محمد كشكش ورئيس اللجان الفنية والإدارية الأستاذ عبدالله عسيري، حيث التقيا بالمشاركين وحفّزوهـم على الاستفادة من محتوى الدورة، مؤكدين حرص الاتحاد على تطوير الكوادر الوطنية والارتقاء بمستوى التدريب في اللعبة.

وفي ختام البرنامج، سُلّمت الشهادات المعتمدة للمشاركين وسط إشادة عامة بالمستوى الفني والتنظيمي للدورة التي تُعدّ خطوة مهمة في دعم مسيرة تطوير رياضة التايكوندو في المملكة