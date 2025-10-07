(350) راميًا ورامية يشاركون في بطولة المملكة للسهام بالرياض

البلاد (الرياض)
انطلقت اليوم منافسات بطولة المملكة للسهام على ميدان جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية في مدينة الرياض، بتنظيم من الاتحاد السعودي للسهام، وتستمر حتى الثاني عشر من شهر أكتوبر الجاري.
انطلقت اليوم منافسات بطولة المملكة للسهام على ميدان جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية في مدينة الرياض، بتنظيم من الاتحاد السعودي للسهام، وتستمر حتى الثاني عشر من شهر أكتوبر الجاري.
ويشارك في البطولة أكثر من (350) راميًا ورامية، يمثلون (40) ناديًا من مختلف مناطق المملكة، يتنافسون في أكثر من (50) فئة معتمدة، بإشراف (15) حكمًا، وسط تجهيزات تنظيمية متكاملة تهدف إلى ضمان بيئة تنافسية آمنة ومثالية.
يأتي تنظيم البطولة في إطار جهود الاتحاد السعودي للسهام لرفع مستوى المنافسة المحلية، واكتشاف المواهب الوطنية، استعدادًا للمشاركات الإقليمية والدولية القادمة، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في دعم الرياضات النوعية وتوسيع قاعدتها المجتمعية.