وقعت اتفاقية لإنشاء منصة للإنجازات العلمية.. «كاوست»: تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي في السعودية

البلاد(جدة)

وقعت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست” أمس (الاثنين)، اتفاقية تفاهم مع معهد الذكاء الاصطناعي التابع لشركة ديلويت الشرق الأوسط، بهدف تطوير دور الذكاء الاصطناعي في المملكة.

وتهدف الإتفاقية إلى إنشاء منصة تجمع بين الإنجازات العلمية في مجال الذكاء الاصطناعي والتطبيقات التجارية، بما يضمن عدم حصر البحوث المتطورة ضمن الأوساط الأكاديمية فحسب، بل تمهيد الطريق أمامها للانتقال إلى مختلف القطاعات والأسواق والمجتمعات في جميع أنحاء المملكة، حيث سيتعاون الطرفان، لتطوير مشروعات تعالج بعض أصعب تحديات الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على تجهيز الجيل القادم من المواهب في المجال من خلال المحاضرات وورش العمل وبرامج التدريب وفرص التبادل.

وتكمن الفكرة المحورية لهذه الشراكة، في عمل الجهتين على نقل المعرفة عبر إقامة الندوات والمؤتمرات المشتركة، بهدف طموح يتمثل في إدخال نماذج الذكاء الاصطناعي الجديدة والملكية الفكرية الناتجة عن هذه المشاريع حيّز الاستخدام التجاري، وستتركز الجهود أيضًا على السياسات والحوكمة، مع دراسة دقيقة للتداعيات الأخلاقية لتقنيات الذكاء الاصطناعي وأثرها المجتمعي في المملكة. من جانبه، أبان عميد قسم العلوم والهندسة الحاسوبية والكهربائية والحسابية في كاوست البروفيسور جيانلوكا سيتي، أن هذا الاتفاق يهدف إلى تسريع تطوير حلول الذكاء الاصطناعي المسؤولة، وتوفير فرص جديدة لتبادل المواهب والمعرفة، بما يدعم ريادة المملكة في مجال الذكاء الاصطناعي ويسهم في تحقيق الأولويات الوطنية والعالمية على حد سواء”.