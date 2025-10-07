وسط إصرار إسرائيل على استبعاد البرغوثي.. حماس تشدد على الإفراج عن «كبار الأسرى»

البلاد (القاهرة)

قبل انطلاق المفاوضات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل في شرم الشيخ بساعات أمس، أكدت مصادر فلسطينية أن الحركة تتمسك بالإفراج عن 6 من كبار الأسرى الفلسطينيين، بينهم مروان البرغوثي وأحمد سعدات، إضافة إلى حسن سلامة عبدالله، وإبراهيم حامد، وعبدالله البرغوثي، وعباس السيد. كما شددت على ضرورة إدخال مساعدات عاجلة إلى غزة بمعدل 400 شاحنة يومياً، وتسهيل حرية حركة سكان القطاع بين شماله وجنوبه.

وطالبت الحركة بانسحاب الدبابات من المناطق المأهولة لتسهيل التواصل مع الفصائل، وتسليم المحتجزين الإسرائيليين الأحياء والأموات. وعقد وفد حماس اجتماعات تمهيدية مع المخابرات المصرية، مشدداً على أهمية وجود ضمانات لتنفيذ الاتفاق بالكامل.

على الجانب الإسرائيلي، وصل الوفد المفاوض برئاسة مستشارين من الشاباك والموساد، حيث أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عدم شمول مروان البرغوثي ضمن صفقة تبادل الأسرى، مع منح الجيش الإسرائيلي حرية عمل كاملة في غزة، بما يشمل العودة إلى أي مناطق انسحب منها في حال انتهاك الاتفاق.

تأتي المفاوضات ضمن المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، التي تشمل وقف إطلاق النار، الإفراج عن الأسرى خلال 72 ساعة، انسحاب جزئي للجيش الإسرائيلي، ونزع سلاح حماس، لكن الحركة لم توافق على نزع السلاح، مؤكدة ضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي بالكامل.

ويعلق الغزيون آمالهم على هذه المفاوضات بعد سنتين من الحرب التي أودت بحياة أكثر من 65 ألف شخص وأدت إلى نزوح مئات الآلاف، وسط نقص حاد في الغذاء والدواء. وتتمحور مناقشات شرم الشيخ حول تهيئة الترتيبات الأمنية والميدانية، اللازمة لإتمام عملية تبادل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين والرهائن الإسرائيليين، وفقًا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.