 هيرفي رينارد: عالجنا أخطاءنا ونسعى للتأهل للمونديال

تصوير (زياد القحطاني)

أكد هريفي رينارد على أهمية وجود المنتخب السعودي في كأس العالم المقبل وقال في المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء الأخضر السعودي أمام منتخب إندونيسيا المقررة غدًا الأربعاء، ضمن ملحق التصفيات للمونديال: سبق أن تأهلتا من هذا الملعب مرتين في مونديالي 2018، 2022، ونقدر حرص الجماهير السعودية على التواجد في المونديال القادم، وهذا يحتاج منا إلى عزيمة واصرار للتأهل للمرة السابعة.

وأضاف: حضرت هنا منذ سنة، وكان الهدف التأهل المباشر، ولكن هذا لم يحدث؛ لأننا كنا بحاجة للتطور في عدة جوانب، لقد حققنا تقدمًا جيدًا في الأداء منذ كأس الخليج، ويجب إثبات ذلك في الملعب لأن الحقيقة دائما تظهر في الملعب.

وعن الغيابات في المنتخب الإندونيسي رد رينارد بقوله: نركز على أنفسنا ونعرف جيداً ما نريد فعله هذا الأسبوع. دعونا نلعب المباراة، ثم نلتقي بعدها في المؤتمر الصحفي.

عالجنا أخطاءنا

وفي رده على سؤال” البلاد” حول تذبذب مستوى الأخضر في المباريات الماضية قال: حرصنا على تفادي وعلاج ذلك، وأقمنا معسكرا في أوربا، ولعبنا مباراتين وديتين أمام منتخبي مقدونيا والتشيك، واستفدنا منها كثيراً لتصحيح الأخطاء.

واختتم رينارد حديثه قائلاً: ‏نحن في الطريق الصحيح من الناحية الفنية، كان لدينا معسكر في أوروبا في آخر فترة توقف، غدا مواجهة مختلفة والجميع لديه أمل التأهل لكأس العالم، وواثق بأننا سنقدم أكثر من 100٪ لبلوغ كأس العالم.

بوشل: مستعدون لخطف النقاط الثلاث

من جانبه، كشف لاعب منتخبنا الوطني نواف بوشل عن حرصه وزملائه واستعدادهم القوي لمواجهة الغد أمام المنتخب الاندونيسي، مؤكداً على الدعم الجماهيري الغفير المتوقع، الذي سيكون له أثر كبير في تحفيزهم؛ للحصول على النقاط الثلاث.

وقال: بإذن الله، سيكون التوفيق حليفنا، وسنقدم كل ما لدينا، وسنجتهد للفوز لزرع البسمة على شفاه الشعب السعودي.