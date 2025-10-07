ملك البحرين يستقبل سمو وزير الخارجية

واس (المنامة)
استقبل جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، في قصر الصافرية بالعاصمة البحرينية المنامة، اليوم، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.
ونقل سموه خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- لجلالته، وتمنياتهما الصادقة لمملكة البحرين وشعبها الشقيق بدوام التقدم والازدهار، فيما حمل جلالة ملك البحرين سمو وزير الخارجية تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، وتمنياته للمملكة وشعبها بمزيد من الرفعة والنماء.
وتم خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين البلدين، وسبل تعزيزها على المستويات كافة بما يسهم في تكثيف التعاون بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى مناقشة المستجدات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين نايف بن بندر السديري، والمدير العام لمكتب سمو وزير الخارجية وليد السماعيل، ومستشار سمو وزير الخارجية محمد اليحيى، ورئيس فرق عمل الجانب السعودي في الأمانة العامة لمجلس التنسيق السعودي البحريني المهندس فهد الحارثي.
