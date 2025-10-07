الأولى

سمو ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من ملك الأردن

واس (الرياض)
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وجرى خلال الاتصال استعراض أبرز المستجدات الإقليمية، وبحث سُبل تعزيز العمل المشترك وتكثيف الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار.

