بعد نهاية الجولة الرابعة| 3 لاعبين يتقاسمون صدارة هدافي دوري يلو

البلاد (جدة)
أوفى دوري أندية الدرجة الأولى للمحترفين بوعوده مبكرًا وسط إثارة وندية ومستويات كبيرة في الجولات الأولى حتى الرابعة, التي شهدت نهايتها احتدام الصراع والتنافس على القمة بين العلا والدرعية, اللذين تقاسما الصدارة قبل القمة المنتظرة بينهما بعد فترة التوقف الدولي الحالية, وكذلك التنافس على مستوى الهدافين.
ويتقاسم (3) لاعبين صدارة هدافي الدوري بعد نهاية الجولة الرابعة، وهم لاعب الدرعية غايتان لابورد, ولاعب الرائد جانو زينه, ولاعب الجبلين جواو نيفيز, ولكل منهم (5) أهداف.
ويلاحق الثلاثي (4) لاعبين آخرين سجل كل منهم (4) أهداف وهم لاعب العلا كولوريس, ولاعب العروبة نوانكو سيمون, ولاعب الباطن عبدالله ديابي, ولاعب أبها سيلا سو.