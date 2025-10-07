الرياضة

الأخضر يختتم استعداده لمواجهة أندونيسيا ضمن ملحق تصفيات كأس العالم

صحيفة البلادaccess_time15 / ربيع الآخر / 1447 هـ       7 أكتوبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

اختتم المنتخب الوطني مساء اليوم الثلاثاء تحضيراته لمواجهة منتخب إندونيسيا، التي ستقام مساء غدٍ الأربعاء على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن منافسات المجموعة الثانية من الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026.

ميدانيًا، أجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، تحت إشراف المدير الفني إيرڤي رينارد. واشتملت الحصة على تمارين الإحماء، ثم تمارين المربعات، تلتها تدريبات تكتيكية متنوعة، قبل أن تُختتم بتقسيمة على نصف الملعب.

يُذكر أن المنتخب الوطني يتواجد في المجموعة الثانية من الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026، إلى جانب منتخبي العراق وإندونيسيا، إذ يتطلع الأخضر إلى حجز بطاقة التأهل إلى المونديال.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *