4 مدربين في روشن لم يتذوقوا الخسارة… وإدوارد ميندي الأول

بدر النهدي (جدة)

‏بعد مرور 4 جولات على انطلاق دوري روشن السعودي، تحققت أرقام مثيرة على كافة الأصعدة، التي تعد مؤشرا على أن الموسم سيكون مثيرا بأرقامه وإحصاءاته.

وتأتي أبرز الأرقام على الأندية التي لم تتذوق طعم الخسارة منسوبة إلى الخطط الفنية، التي وضعها المدربون حيث استطاع 4 مدربين التفوق على غيرهم من المدراء الفنيين لأندية روشن؛ حيث لم يتذوقوا طعم الخسارة طوال الجولات الأربع الماضية، وهم مدرب نادي النصر البرتغالي خيسوس متصدر الترتيب بالعلامة الكاملة؛ حيث حقق 4 انتصارات على التوالي، كان أبرزها أمام نادي الاتحاد، بعدما خاض اللقاء في أرض الأخير، وتحقيق النقاط الثلاث بهدفين مقابل لا شيء.

وجاء مدرب نادي القادسية ميشيل برصيد 10 نقاط ثانيًا؛ حيث يقدم مع فريقه مستويات متصاعدة بعد الخسارة الكبيرة التي تلقاها أمام النادي الأهلي في كأس السوبر، الذي لعب في هونج كونج بداية الموسم الرياضي.

ويأتي انزاغي مدرب نادي الهلال ثالثاً برصيد 8 نقاط ليتقاسم الرصيد مع مدرب الأهلي الألماني ماتياس يايسله بذات النقاط، بعد أن خاضا لقاء مثيرا وجها لوجه في جدة؛ حيث تقدم فيها الأول بثلاثة أهداف نظيفة، ليعود الأهلي بسيناريو مثير، ويعيد النتيجة في آخر عشر دقائق من اللقاء، الذي انتهى بالتعادل الإيجابي.

وضمت قائمة الأرقام بعد مرور الجولة الرابعة أيضاً حراس المرمى حيث تصدر إدوار ميندي حارس النادي الأهلي قائمة حراس المرمى الذين حافظوا على شباكهم خالية من الأهداف بعدد 3 لقاءات، فيما جاء البرازيلي مارسيلو غروهي حارس نادي الشباب ثانياً بحفاظه على شباكة في لقاءين.