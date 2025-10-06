وزير الدفاع الإسرائيلي: موقف حماس يشكل تحولاً في مسار الصراع

البلاد (القدس المحتلة)

في تطور جديد على صعيد المواقف الإسرائيلية تجاه المبادرة الأمريكية الأخيرة لإنهاء الحرب في غزة، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن قبول حماس لخطة ترمب يشكل تحولاً في مسار الصراع المستمر منذ أشهر.

وقال في خطاب ألقاه في القدس المحتلة أمس (الأحد)، إن الخطة الأمريكية تهدف إلى نزع سلاح حماس وتجريد القطاع من القدرات العسكرية، مشيراً إلى أن الجيش الإسرائيلي سيواصل التمركز في “مناطق السيطرة” داخل غزة لحماية المستوطنات ومنع أي تهديد مستقبلي.

وقال الوزير الإسرائيلي:”يمكننا قريباً أن نزفّ البشرى لعائلات الرهائن بعودة جميع الأسرى، سواء أحياء أو أمواتاً، وفقاً لمبادرة الرئيس ترامب”. وأشار كاتس إلى أن الضغط الهائل الذي مارسته إسرائيل، من خلال احتلال أجزاء واسعة من القطاع وانهيار البنى التحتية والمباني متعددة الطوابق، دفع نحو نزوح ما يقارب 900 ألف مدني نحو الجنوب، وهو ما وضع حماس في موقف صعب.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أعلن في وقت سابق أن الجيش سيعيد التمركز في بعض المناطق داخل غزة، لكنه سيبقى مسيطراً على المواقع ذات الأهمية الاستراتيجية، في إطار خطة تهدف إلى ضمان الأمن الإسرائيلي الدائم في القطاع.

وفي السياق ذاته، كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن تل أبيب أبلغت واشنطن بتفاصيل خطة تتضمن بقاء الجيش الإسرائيلي في منطقة عازلة داخل حدود القطاع، تشمل محور فيلادلفي على الحدود مع مصر، ومنطقة” تلة المنطار” شرق حي الشجاعية، التي تمنح الجيش سيطرة نارية وبصرية على أجزاء واسعة من شمال غزة.