محتوى مطور في منطقة «بوليفارد وورلد».. استضافة الحدث العالمي رويال رامبل للمصارعة

وفي إطار استقطاب الفعاليات العالمية الكبرى، كشف آل الشيخ عن استضافة موسم الرياض للحدث العالمي “رويال رامبل” للمصارعة الحرة، الذي يقام لأول مرة خارج قارة أمريكا الشمالية، ما يؤكد التزام الموسم باستقطاب أبرز الفعاليات العالمية؛ بهدف جعل المملكة مركزًا دوليًا للأحداث الترفيهية الكبرى.

وأوضح أن منطقة”بوليفارد وورلد” ستواكب موسم 2025 بمحتوى مطور، يضم أكثر من 1600 متجر ومحل، و350 مطعمًا ومقهى، و40 لعبة وتجربة، إلى جانب 24 منطقة فرعية؛ من بينها ثلاث مناطق جديدة بالكامل؛ هي الكويت وكوريا الجنوبية وإندونيسيا.

كما ستشهد منطقة بوليفارد سيتي محتوى ترفيهيًا غنيًا، يشمل 8 بطولات رياضية؛ مثل Power Slap 17، وThe Ring V، وبطولة موسم الرياض للبادل P1، وبطولة موسم الرياض للسنوكر، وماسترز السعودية للسهام، و”كينغز كوب” MENA، إلى جانب 19 تجربة ترفيهية؛ منها 6 تجارب جديدة؛ أبرزها ماين كرافت، وبوبي بلاي تايم، بالإضافة إلى 20 حفلة غنائية عربية، و14 مسرحية.

مضيفًا:” كما ستُقام تجربة” فلاينج أوفر السعودية” التي تروّج للسياحة في مختلف مناطق المملكة، وهي تجربة جرى العمل عليها على مدى ثلاث سنوات للخروج بهذه النسخة المميزة، حيث تتيح لتسعين شخصًا في الوقت نفسه خوض تجربة تفاعلية لزيارة عدد من مناطق المملكة عن بُعد”. وأضاف أن معرض”سنيكر كون” سيُقام في” بوليفارد سيتي” للعام الثاني على التوالي بعد النجاح، الذي حققه في نسخته السابقة، فيما سيُقام معرض السيارات في “المملكة أرينا” مقدّمًا خمسين سيارة كجوائز للجمهور.

أما في”فيا رياض”، فيتواصل النجاح الذي يحققه معرض” أنا عربية” في كل عام، حيث يقدّم مجموعة واسعة من المنتجات المميزة عبر أجنحة متعددة، تمثل عددًا من الدول العربية.

وأردف: تُعد منطقة”ذا جروفز” إحدى أبرز الوجهات الراقية في الموسم، حيث تجمع المنطقة هذا العام سبعة مطاعم راقية، إلى جانب 16 متجرًا ومحلًا؛ يتيح للزوار تجربة تسوق استثنائية في أجواء أنيقة.