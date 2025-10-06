روبيو: حماس وافقت مبدئياً على ترتيبات ما بعد الحرب

البلاد (واشنطن)

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن حركة حماس وافقت من حيث المبدأ على الترتيبات المتعلقة بما سيحدث بعد الحرب في قطاع غزة.

وقال روبيو: إن هذه الموافقة تمثل خطوة مهمة، لكنه أضاف: “سنعرف سريعاً ما إذا كانت حماس جادة أم لا”.

وفي معرض رده على سؤال حول ما إذا كانت الحرب في غزة ستنتهي قريباً، أوضح الوزير الأمريكي أن هناك اجتماعات جارية بين إسرائيل وحماس للتوصل إلى اتفاق بشأن المراحل القادمة. وأكد أن هناك تركيزاً على استكمال الجوانب اللوجستية بسرعة كبيرة؛ لضمان تنفيذ الاتفاق بشكل سلس وفعّال.

وشدد روبيو في الوقت نفسه على أن المرحلة الثانية من خطة غزة لن تكون سهلة، مشيراً إلى التحديات المرتبطة بـ جمع السلاح من القطاع المدمر وانسحاب القوات الإسرائيلية. وأضاف الوزير قائلاً:” بعد مغادرة حماس للقطاع، سنحتاج إلى وقت لتشكيل إدارة تحكم غزة”، موضحاً أن إقامة هيكل إداري لحكم القطاع دون مشاركة حماس لا يمكن أن يتم في ثلاثة أيام فقط.

وفيما يتعلق بإمكانية الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، قال روبيو: إنه من المتوقع إطلاق سراحهم في أقرب وقت ممكن، معرباً عن أمله في أن يتم هذا الإجراء سريعاً كجزء من الترتيبات، التي يتم التوافق عليها بين الأطراف المعنية.