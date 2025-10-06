تطوير المعايير المهنية وتعزيز الوعي بـ«المراجعة الداخلية»

البلاد (سان سلفادور)

عقد مجلس إدارة المعهد الدولي للمراجعين الداخليين اجتماعه الثالث للعام الجاري 2025م في السلفادور، بحضور رئيس الديوان العام للمحاسبة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين عضو مجلس إدارة المعهد الدولي للمراجعين الداخليين الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، إلى جانب بقية أعضاء المجلس.

وخلال الاجتماع، استعرض المجلس أبرز أعمال ومنجزات الربع الثالث من عام 2025م، كما ناقش البنود المدرجة على جدول الأعمال، وجرى اتخاذ عدد من التوصيات والقرارات المهمة بشأنها.

ويواصل مجلس إدارة المعهد جهوده لتطوير المعايير المهنية وتعزيز الوعي بدور المراجعة الداخلية، بما يتوافق مع أحدث التطورات التقنية والمهنية على المستوى العالمي، ويهدف المجلس إلى دعم تطور المهنة والممارسين من خلال وضع إستراتيجيات وخطط مستقبلية تسهم في توسيع آفاق المهنة ومواكبة المستجدات العلمية والتقنية.

ويعد المعهد الدولي للمراجعين الداخليين، المرجع المهني الأول في العالم حول كل ما يخص مهنة المراجعة الداخلية، الذي تأسس في عام 1941، ويقع مقره الرئيس في ولاية فلوريدا الأمريكية؛ إذ يعمل على توفير فرص تعليمية وتطويرية مهنية شاملة، ومعايير وإرشادات الممارسة المهنية الأخرى، وبرامج الشهادات والبحث ونشر وتعزيز المعرفة المتعلقة بالمراجعة الداخلية، والدور المناسب في إدارة المخاطر والحوكمة للممارسين وأصحاب المصلحة.