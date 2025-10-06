تركي آل الشيخ يعلن تفاصيل فعاليات 2025: قيمة العلامة التجارية لموسم الرياض تتجاوز 3.2 مليار دولار

حصة القحطاني (الرياض)

كشف المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA)، خلال المؤتمر الصحفي الحكومي الذي عُقد أمس الأحد، عن تفاصيل فعاليات موسم الرياض 2025، موضحًا أن النسخة الجديدة ستنطلق يوم الجمعة المقبل العاشر من أكتوبر؛ حيث تبدأ بمسيرة ضخمة تستعرض عناصر الموسم الجديدة، عند الرابعة عصرًا، بجانب “بوليفارد سيتي”، وسيكون الموسم نقلة نوعية في صناعة الترفيه بالمملكة، وامتدادًا للنجاحات التي حققتها المواسم السابقة في ترسيخ مكانة الرياض؛ كوجهة عالمية للترفيه.

وفي مستهل المؤتمر، رفع آل أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز– حفظهما الله – على دعمهما الكبير لقطاع الترفيه وتمكينه؛ ليكون رافدًا اقتصاديًا رئيسيًا، وركيزة من ركائز جودة الحياة، ضمن رؤية السعودية 2030.



وأوضح أن النسخة الأخيرة من موسم الرياض، مثّلت مرحلة جديدة من النمو في القطاع الترفيهي، حيث تجاوز عدد الزوار 20 مليون زائر من أكثر من 135 دولة، وسُجلت أكثر من 3,300 زيارة إعلامية دولية، إلى جانب تحقيق أكثر من 110 مليارات ظهور إعلامي على المنصات العالمية؛ ما يعكس الحضور الدولي الواسع للموسم، ومكانة الرياض المتقدمة، ضمن العواصم الأكثر جذبًا للفعاليات العالمية.

وبيّن آل الشيخ أن القيمة التقديرية للعلامة التجارية لموسم الرياض بلغت 3.2 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 12 مليار ريال سعودي)، وهو ما يعكس النمو الكبير في سمعة الموسم عالميًا، وتؤكد أنه أصبح أحد أبرز العلامات الترفيهية في الشرق الأوسط والعالم.