الأخضر يواصل إعداده لأندونيسيا ورينارد يتحدث للإعلام

البلاد (جدة)

بحضور سمو وزير الرياضة، واصل المنتخب الوطني مساء اليوم الاثنين برنامجه التدريبي ضمن معسكره المقام حاليًا في محافظة جدة، استعدادًا لمواجهة منتخب إندونيسيا بعد غدٍ الأربعاء، وذلك ضمن منافسات المجموعة الثانية من الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026.

وأُقيمت الحصة التدريبية على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، تحت إشراف المدير الفني إيرڤي رينارد، حيث بدأت بتمارين الإحماء، تلتها تدريبات على الاستحواذ، ثم تمارين الكرات الثابتة، قبل أن يُجري تقسيمة على نصف الملعب، واختُتمت الحصة بتمارين الإطالة.

على صعيد متصل، انتظم اللاعب مهند آل سعد في معسكر الأخضر، وشارك في التدريبات الجماعية.

ويختتم “الأخضر” استعداداته مساء غدٍ الثلاثاء بحصة تدريبية تُقام عند الساعة 7:15 مساءً على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، وستكون مفتوحة لوسائل الإعلام خلال أول ربع ساعة.

الجدير بالذكر أن المدير الفني للمنتخب الوطني إيرڤي رينارد سيعقد صباح غدٍ الثلاثاء عند الساعة 11:30 مؤتمرًا صحفيًا في قاعة المؤتمرات بملعب الإنماء في مدينة الملك عبدالله الرياضية، للحديث عن مواجهة “الأخضر” أمام منتخب إندونيسيا، ضمن منافسات المجموعة الثانية من الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026.