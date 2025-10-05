3 سائقين سعوديين يؤكدون حضورهم في بطولة السعودية للفورمولا4 لعام 2025

هاني البشر (الرياض)

يستعد ثلاثة من أبرز المواهب السعودية الصاعدة لخوض منافسات بطولة السعودية للفورمولا4 لعام 2025م، حيث تأكد انضمام كل من فرح اليوسف، وعبدالله كامل، وفارس أورقنجي لقائمة السائقين في الموسم الجديد.

وتعد مشاركة هؤلاء السائقين محطة بارزة في مسيرة البطولة، إذ يمثلون جيلاً واعداً من المتسابقين الطموحين الساعين لترسيخ مكانة المملكة في واحدة من أكثر الرياضات تنافسية، وتأتي هذه الخطوة امتداداً لجهود الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية في دعم وتمكين الكفاءات الوطنية الشابة، ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى تأهيلهم للمنافسة على الساحات الإقليمية والدولية مستقبلاً بما يتماشى مع طموح المملكة نحو الريادة الرياضية عالميًا ويترجم مستهدفات رؤية 2030.

وتبرز السائقة فرح اليوسف كأحد الأسماء البارزة، إذ مثلت السعودية في نهائيات كأس الأمم للفورمولا للسيدات بدبي، وهي بطلة السعودية للكارتينغ للسيدات 2022، كما حلت بالمركز 26 عالميًا في نهائيات الكارتينغ، وشاركت في أكاديمية F1 لعام 2025.

أما عبدالله كامل فيُعتبر من أبرز المواهب الصاعدة، حيث توّج بلقب بطل المملكة في فئتي IAME و RMC لعام (2023/2024)، كما فاز بدورة الألعاب السعودية 2023، وبدأ تجربة أوروبية مع فريق أي كاي أم موتورسبورت AKM Motorsport في منافسات يورو فورEuro4، وفي المقابل، يبرز فارس أورقنجي، كأحد الأسماء الواعدة في سباقات الكارتينغ، يشارك بانتظام في منافساتسلسلة السباقات العالمية “سودس” Sodi World Series بحلبة دبي أوتودروم.

تتكون بطولة السعودية للفورمولا 4 لعام 2025 من خمس جولات؛ تبدأ في حلبة البحرين الدولية خلال الفترة من 10 إلى 12 أكتوبر، تليها الجولة الثانية يومي 15 و16 أكتوبر، ثم تنتقل المنافسات إلى حلبة كورنيش جدة للجولتين الثالثة والرابعة في 10-11 و14-15 نوفمبر، على أن تختتم البطولة بالجولة الخامسة في جدة أيضًا يومي 5 و6 ديسمبر المقبل.