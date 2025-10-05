هجمات روسية – أوكرانية متبادلة بالمسيرات

البلاد (موسكو، كييف)

تبادلت روسيا وأوكرانيا، أمس (السبت)، الاتهامات بتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة خلال الليلة الماضية، في تصعيد جديد للصراع المستمر بين البلدين. وأفادت السلطات الأوكرانية بأن مسيرات روسية حلّقت قرب مدينتي دنيبرو وخاركيف، إلى جانب استخدام طائرات مقاتلة، فيما تعرضت مدينة زابوريجيا ومحيطها لهجوم بقنابل موجهة، دون تأكيد وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.

وفي المقابل، ذكرت تقارير أن أوكرانيا أطلقت مسيرات باتجاه الأراضي الروسية، ما أدى إلى تعليق العمليات الجوية مؤقتاً في مطارات كالوجا وفولغوجراد وساراتوف كإجراء احترازي للتحذير من هجمات محتملة. ولم يصدر تعليق رسمي من القوات المسلحة الأوكرانية بشأن هذه التطورات.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير 117 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية باستخدام أنظمة الدفاع الجوي، في مناطق متعددة تشمل جمهورية القرم ومقاطعات بريانسك وفولغوغراد وكورسك وروستوف وفورونيج وبيلغورود ولينينغراد وكالوغا ونوفغورود وسمولينسك، بالإضافة إلى أجواء البحر الأسود.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه الجبهات الشرقية والغربية لأوكرانيا نشاطاً مكثفاً للطائرات المسيرة، وسط تقارير عن تعزيز كلا الطرفين قدراتهما الدفاعية والهجومية. ويعكس تبادل الهجمات بالمسيّرات استمرار الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في النزاع، ما يزيد من المخاطر على البنية التحتية المدنية ويهدد استقرار المناطق الحدودية، في حين تتابع القوى الدولية الموقف عن كثب وتحث على خفض التصعيد لتفادي مواجهة أوسع نطاقاً.