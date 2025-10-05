نظام رصد الأراضي البيضاء يحقق دقة تفوق 85%

البلاد (الرياض)

كشف نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، تحقيق دقة تتجاوز 85% في رصد الأراضي البيضاء وسرعة تجاوزت العشرين مرة، ضمن منظومة رقمية متكاملة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والخرائط الجيومكانية.

وتهدف عملية الرصد إلى رفع كفاءة الرصد من حيث التسجيل والتحصيل والفوترة والمتابعة اللحظية، وتحقيق أهداف الرسوم وتوازن السوق العقاري.

وتبدأ عملية رصد الأراضي البيضاء بتحليل ومعالجة الصور الجوية لتمييز الأراضي البيضاء عن المبنية بدقة وسرعة عالية عبر مقارنة الصور الجوية في فترات زمنية مختلفة وقراءة بيانات الملكية والتراخيص من المنصات الحكومية.

وترصد الأراضي غير المسجلة تلقائيًا، وتطبق عليها الرسوم بشكل مؤتمت، ويتيح النظام للمكلفين تسجيل الرسوم مباشرة عبر خريطة تفاعلية سهلة الاستخدام. يأتي هذا الإنجاز بالتكامل مع الجهات الحكومية؛ مثل وزارة العدل ومركز المعلومات الوطني، لضمان سير عمليات النظام بشكل مؤتمت ودقيق، بما يسهم في رفع مستوى الشفافية وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في القطاع العقاري، عبر أدوات تقنية متقدمة تواكب مستهدفات التنمية العمرانية المستدامة.