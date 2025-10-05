نجاة قائد عسكري يمني من استهداف حوثي

البلاد (عدن)

نجا القائد العسكري اليمني البارز، العميد رائد الحبهي، قائد الفرقة الأولى في قوات العمالقة الجنوبية، من محاولة اغتيال استهدفت موكبه أمس (السبت) في محافظة شبوة جنوب اليمن.

وذكرت مصادر عسكرية أن الهجوم تم عبر عبوة ناسفة زرعت قرب مدينة عتق، مركز محافظة شبوة، أثناء توجه القائد إلى المدينة، مشيرة إلى أن العملية لم تُسفر عن أي خسائر بشرية.

وتُحمَّل المصادر مليشيات الحوثي مسؤولية التخطيط لهذه الاغتيالات، مستغلة خلاياها وتنظيماتها الإرهابية، في إطار محاولات مستمرة لاستهداف القادة العسكريين الفاعلين وزعزعة استقرار الجبهة الداخلية لحكومة الشرعية اليمنية.

ويُعد العميد الحبهي من أبرز القيادات العسكرية في قوات العمالقة الجنوبية، ويشتهر بمواجهاته الحاسمة مع الحوثيين على طول الساحل الغربي وصولاً إلى شبوة، وقد كان له دور بارز في قيادة معارك عدة سجلت فيها قواته انتصارات مهمة ضد المليشيات، كان آخرها عملية “إعصار الجنوب” التي أسفرت عن تحرير شبوة عام 2022.

ويعرف عن العميد الحبهي أنه خصم شرس لمليشيات الحوثي، وقد ساهم بشكل فعّال في هندسة العديد من العمليات الميدانية التي أعادت التوازن العسكري في جنوب اليمن، ما جعله هدفاً محتملاً للاغتيال من قبل الجماعات التابعة للحوثيين التي تسعى باستمرار لزعزعة الأمن واستهداف القيادات الفاعلة في القوات الحكومية.